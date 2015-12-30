Шалимов: «Я за совмещение, если тренер – Слуцкий»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов высказался за совмещение Леонидом Слуцким постов главного тренера ЦСКА и сборной России.

«Я за совмещение, если тренер – Слуцкий. Если отнять у него ежедневную работу, тогда и сборная пострадает. Он создает впечатление человека, который думает о футболе даже в выходной. Он чахнуть начнет, если отобрать клубную работу. Сил много, он молодой мужик. Но тяжело именно клубу, страдать будет именно ЦСКА. А если оставить только сборную, тогда тренер может потерять форму и пострадает сборная. Волноваться в нынешней ситуации за совместительство должен больше всего Евгений Гинер. Потому что, возможно, после игр сборную в конце года, Слуцкий чуть подустал», - сказал Шалимов.