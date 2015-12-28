АПЛ. «Арсенал» вышел на первое место, «МЮ» и «Челси» голов не забили

В матче 19-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Борнмут» со счетом 2:0. Голы забили Паулиста и Озил.
Этот результат вывел лондонцев на первую строчку в таблице как минимум до игры между «Лестером» и «Манчестер Сити».
В других встречах тура «Манчестер Юнайтед» и «Челси» счет не открыли, «Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон».
Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур
Голы: 1:0 – Паулиста, 27; 2:0 – Озил, 63.
Манчестер Юнайтед – Челси – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
Вест Хэм – Саутгемптон – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Дженкинсон (в свои ворота), 13; 1:1 – Антонио, 69; 2:1 – Кэрролл, 79.
Источник: Бомбардир.ру