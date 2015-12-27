«Тоттенхэм» может предложить за Берарди 34 миллиона

«Тоттенхэм» намерен предложить «Сассуоло» 34 миллиона евро за форварда Доменико Берарди. Помимо этого, интерес к игроку проявляет «Ювентус», который имеет с «нероверди» предварительную договоренность о приобретении 21-летнего Берарди следующим летом за 18 миллионов евро. В случае, если «старая синьора» пожелает заполучить нападающего летом 2017-го года, то эта сумма возрастет еще на семь миллионов.

За «Сассуоло» в Серии А Берарди провел 108 поединков, забив 44 мяча и отдав 20 результативных передач.