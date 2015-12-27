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    • Кальехон: «Больше всех проблем в этом сезоне нам доставляет «Фиорентина»

    Кальехон: «Больше всех проблем в этом сезоне нам доставляет «Фиорентина»

    Хавбек «Наполи» Хосе Кальехон поделился мнением о шансах своей команды побороться за победу в чемпионате Италии. По прошествии 17-ти туров неаполитанцы расположились на третьей строчке в турнирной таблице с отставанием всего в одно очко от лидера «Интера«.

    «2015-й год завершили на хорошей ноте, однако еще рано делать какие-то выводы. Главное, что болельщикам по душе наш стиль игры. Тем не менее, на старте сезона нам потребовалось какое-то время, чтобы осознать методы и систему Маурицио Сарри.

    «Интер» не участвует в еврокубках, поэтому у него есть преимущество в виде отдыха на протяжении недели. Уверен, что они случайно уступили «Лацио». «Фиорентина» выступает качественно, и больше всех проблем нам доставила именно она. Есть вероятность, что «Рома» также еще поборется за чемпионство. «Ювентус», конечно же, сдал, что стало неожиданностью для многих.

    Футболисты «Наполи» чувствуют в себе силы и желают написать новую страницу в истории Серии А. Испытываем уважения к нашим соперникам, но не страх. Чувствую себя в Неаполе прекрасно. Здесь меня любят», – сказал Кальехон.

    Источник: Football Italia

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    27.12.2015 20:28
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