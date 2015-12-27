Кальехон: «Больше всех проблем в этом сезоне нам доставляет «Фиорентина»

Хавбек «Наполи» Хосе Кальехон поделился мнением о шансах своей команды побороться за победу в чемпионате Италии. По прошествии 17-ти туров неаполитанцы расположились на третьей строчке в турнирной таблице с отставанием всего в одно очко от лидера «Интера«.

«2015-й год завершили на хорошей ноте, однако еще рано делать какие-то выводы. Главное, что болельщикам по душе наш стиль игры. Тем не менее, на старте сезона нам потребовалось какое-то время, чтобы осознать методы и систему Маурицио Сарри.

«Интер» не участвует в еврокубках, поэтому у него есть преимущество в виде отдыха на протяжении недели. Уверен, что они случайно уступили «Лацио». «Фиорентина» выступает качественно, и больше всех проблем нам доставила именно она. Есть вероятность, что «Рома» также еще поборется за чемпионство. «Ювентус», конечно же, сдал, что стало неожиданностью для многих.

Футболисты «Наполи» чувствуют в себе силы и желают написать новую страницу в истории Серии А. Испытываем уважения к нашим соперникам, но не страх. Чувствую себя в Неаполе прекрасно. Здесь меня любят», – сказал Кальехон.