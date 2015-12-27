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    • Подберезкин: «С играми набирается опыт, многое зависит от доверия тренеров»

    Подберезкин: «С играми набирается опыт, многое зависит от доверия тренеров»

    Полузащитник «Урала» Вячеслав Подберезкин рассказал, что своей удачной игрой в первой половине чемпионата он во многом обязан бывшему главному тренеру команды Александру Тарханову и нынешнему наставнику Вадиму Скрипченко.

    «Александр Федорович Тарханов многое дал мне. При нем я провел первый полноценный сезон в премьер-лиге. Адаптировался, освоился. Сейчас Вадим Викторович Скрипченко говорит, чтобы я использовал свои сильные стороны в игре. От тренеров многое зависит. Они мне доверяют. С играми опыт набирается – раскованнее становишься. И команду хочу отметить. У нас в «Урале» хороший коллектив собрался. В том сезоне обстучались и сейчас намного увереннее выглядим.

    Доволен и командными действиями, и своими. Раскрепостился. Больше уверенности появилось. Первый круг можно занести в плюс», – сказал Подберезкин.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.12.2015 18:03
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