Подберезкин: «С играми набирается опыт, многое зависит от доверия тренеров»

Полузащитник «Урала» Вячеслав Подберезкин рассказал, что своей удачной игрой в первой половине чемпионата он во многом обязан бывшему главному тренеру команды Александру Тарханову и нынешнему наставнику Вадиму Скрипченко.

«Александр Федорович Тарханов многое дал мне. При нем я провел первый полноценный сезон в премьер-лиге. Адаптировался, освоился. Сейчас Вадим Викторович Скрипченко говорит, чтобы я использовал свои сильные стороны в игре. От тренеров многое зависит. Они мне доверяют. С играми опыт набирается – раскованнее становишься. И команду хочу отметить. У нас в «Урале» хороший коллектив собрался. В том сезоне обстучались и сейчас намного увереннее выглядим.

Доволен и командными действиями, и своими. Раскрепостился. Больше уверенности появилось. Первый круг можно занести в плюс», – сказал Подберезкин.