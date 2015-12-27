Иммобиле может перейти в «Сампдорию»

Нападающий «Севильи» Чиро Иммобиле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», может продолжить свою карьеру в «Сампдории». Сообщается, что генуэзцы твердо намерены приобрести нового нападающего в ближайшее зимнее трансферное окно, и 25-летний итальянец является для них приоритетным вариантом.

Иммобиле в этом сезоне не является постоянным игроком стартового состава и выходил на поле в футболке «Севильи» во всех турнирах лишь 13 раз. В его активе три гола и одна голевая передача. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Отмечается, что, если у «Сампдории» не получится вернуть Иммобиле на родину, вероятнее всего, клуб из Генуи предложит контракт аргентинскому форварду Рикардо Альваресу, ранее выступавшему за «Сандерленд» и миланский «Интер». Сейчас Альварес является свободным агентом.