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    «Тоттенхэм» предлагает 34 миллиона за Берарди

    Лондонский «Тоттенхэм» проявляет активный интерес к нападающему «Сассуоло» Доменико Берарди. Как сообщает источник, лондонский клуб уже выдвинул предложение по 21-летнему итальянцу в размере 34 миллионов евро.

    Также отмечается, что в переходе Берарди заинтересован «Ювентус», у которого уже есть предварительная договоренность с «Сассуоло» о переезде игрока в Турин по окончании сезона.

    В текщем сезоне Берарди принял участие в 12 матчах, в которых забил два мяча и отметился тремя голевыми передачами.

    Источник: Skysports

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    27.12.2015 12:58
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