Куман: «Венгер пожаловался только на первые три гола и ничего не сказал о четвертом? Это странно»

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман иронично отреагировал на высказывания наставника «Арсенала» Арсена Венгера о судейских ошибках, которые повлияли на исход матча. Напомним, «святые» разгромили лондонцев со счетом(4:0).

«Венгер пожаловался только на первые три гола? Он ничего не сказал о четвертом? Это странно. Я люблю анализировать игры и, если ты проигрываешь (0:4) и что-то говоришь о судействе, это не мой путь анализа футбольного матча.

Порой просто сложно объяснить происходящее. Конечно, мы не ожидали такого результата. Мы были уверены в своих силах и верили в успех, но выиграть (4:0) и иметь в концовке еще несколько возможностей забить больше. Спасибо ребятам. После долгого периода без побед, увидеть такую игру дорогого стоит», – отметил Куман.