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    • Куман: «Венгер пожаловался только на первые три гола и ничего не сказал о четвертом? Это странно»

    Куман: «Венгер пожаловался только на первые три гола и ничего не сказал о четвертом? Это странно»

    Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман иронично отреагировал на высказывания наставника «Арсенала» Арсена Венгера о судейских ошибках, которые повлияли на исход матча. Напомним, «святые» разгромили лондонцев со счетом(4:0).

    «Венгер пожаловался только на первые три гола? Он ничего не сказал о четвертом? Это странно. Я люблю анализировать игры и, если ты проигрываешь (0:4) и что-то говоришь о судействе, это не мой путь анализа футбольного матча.

    Порой просто сложно объяснить происходящее. Конечно, мы не ожидали такого результата. Мы были уверены в своих силах и верили в успех, но выиграть (4:0) и иметь в концовке еще несколько возможностей забить больше. Спасибо ребятам. После долгого периода без побед, увидеть такую игру дорогого стоит», – отметил Куман.

    Источник: Skysports

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    27.12.2015 12:51
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1451214692
    Венгер - старенький, болезный, ему простительно.
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    paqa20
    1451225704
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    ologreds
    1694996518
    numo453203
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