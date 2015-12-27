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    Дрогба посоветовал Хиддинку купить Лукаку

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба посоветовал главному тренеру лондонцев Гусу Хиддинку приобрести форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку. Ивуариец считает, что покупка молодого бельгийца должна стать заменой Диего Косте, который не демонстрирует нужного результата.

    Отметим, что Лукаку ранее уже выступал за «Челси», но покинул лондонский клуб летом 2014 года. За «Эвертон» в нынешнем сезоне бельгиец провел 18 матчей и забил 13 голов. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

    Источник: Daily Star

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    27.12.2015 09:14
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    Комментарии (4)
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1451198379
    он ушол недавна из челси
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    andreyd57
    1451198884
    Что-то сомнительное предложение. Один раз он уже в Челси не прижился!
    Ответить
    mutabor0992
    1451250479
    Дрогба-капитан очевидность.
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    ologreds
    1694996518
    numo453188
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