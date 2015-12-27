Дрогба посоветовал Хиддинку купить Лукаку

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба посоветовал главному тренеру лондонцев Гусу Хиддинку приобрести форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку. Ивуариец считает, что покупка молодого бельгийца должна стать заменой Диего Косте, который не демонстрирует нужного результата.

Отметим, что Лукаку ранее уже выступал за «Челси», но покинул лондонский клуб летом 2014 года. За «Эвертон» в нынешнем сезоне бельгиец провел 18 матчей и забил 13 голов. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.