Слуцкий: «Матч с Португалией – лучший из проведенных сборной под моим руководством»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о впечатлениях, которые оставили у него товарищеские матчи против команд Португалии (1:0) и Хорватии (1:3).

«Велик был соблазн провести матчи с Португалией и Хорватией основным составом. Все-таки это команды высокого уровня. Доволен этим: если есть шанс сыграть с максимально сильным соперником, его надо использовать. Но считаю, что если уж мы собираем игроков на контрольные встречи, надо задействовать всех, кто вызван. Ведь если мы приглашаем кандидатов в национальную команду, то когда же дать им возможность проявить себя, как не в товарищеских играх?

С Португалией на поле вышел основной на текущий момент состав. Этот матч, считаю, был лучшим по качеству из проведенных сборной под моим руководством. У соперника отсутствовала группа ведущих игроков, но против нас вышли футболисты высокого класса. Это была отличная проверка. Мы смогли убедиться: все, что получалось против соперников ниже уровнем, проходило и против сборной из элиты. А это дорогого стоит. Несмотря на минимальный счет, мы доминировали и по количеству созданных моментов, и по качеству игры.

С хорватами я дал возможность поиграть всем тем, кто не получал достаточно времени в предыдущих встречах. К сожалению, результат не в нашу пользу, хотя до перерыва мы вели в счете. Матч ценен тем, что дал огромное количество информации о готовности игроков, мотивации, возможности встроить их в игровой рисунок, взаимодействиях футболистов. Она будет использована впоследствии, в том числе и при определении окончательного списка игроков, которые поедут на чемпионат Европы. В поле зрения находится также группа представителей молодежной сборной, все матчи которой я смотрю и достаточно хорошо себе представляю возможности игроков. Некоторые из них были очень близки к тому, чтобы получить вызов на осенние товарищеские матчи.

Отмечу также, что матчи сборной должны проходить на лучших аренах страны. В ближайшее время их выбор существенно увеличится. Национальную команду сейчас смогли увидеть болельщики Краснодара и Ростова-на-Дону, а в скором времени, по мере открытия стадионов к чемпионату мира, такую возможность получат любители футбола других городов», – сказал Слуцкий.