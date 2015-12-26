Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Слуцкий: «Матч с Португалией – лучший из проведенных сборной под моим руководством»

    Слуцкий: «Матч с Португалией – лучший из проведенных сборной под моим руководством»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о впечатлениях, которые оставили у него товарищеские матчи против команд Португалии (1:0) и Хорватии (1:3).

    «Велик был соблазн провести матчи с Португалией и Хорватией основным составом. Все-таки это команды высокого уровня. Доволен этим: если есть шанс сыграть с максимально сильным соперником, его надо использовать. Но считаю, что если уж мы собираем игроков на контрольные встречи, надо задействовать всех, кто вызван. Ведь если мы приглашаем кандидатов в национальную команду, то когда же дать им возможность проявить себя, как не в товарищеских играх?

    С Португалией на поле вышел основной на текущий момент состав. Этот матч, считаю, был лучшим по качеству из проведенных сборной под моим руководством. У соперника отсутствовала группа ведущих игроков, но против нас вышли футболисты высокого класса. Это была отличная проверка. Мы смогли убедиться: все, что получалось против соперников ниже уровнем, проходило и против сборной из элиты. А это дорогого стоит. Несмотря на минимальный счет, мы доминировали и по количеству созданных моментов, и по качеству игры.

    С хорватами я дал возможность поиграть всем тем, кто не получал достаточно времени в предыдущих встречах. К сожалению, результат не в нашу пользу, хотя до перерыва мы вели в счете. Матч ценен тем, что дал огромное количество информации о готовности игроков, мотивации, возможности встроить их в игровой рисунок, взаимодействиях футболистов. Она будет использована впоследствии, в том числе и при определении окончательного списка игроков, которые поедут на чемпионат Европы. В поле зрения находится также группа представителей молодежной сборной, все матчи которой я смотрю и достаточно хорошо себе представляю возможности игроков. Некоторые из них были очень близки к тому, чтобы получить вызов на осенние товарищеские матчи.

    Отмечу также, что матчи сборной должны проходить на лучших аренах страны. В ближайшее время их выбор существенно увеличится. Национальную команду сейчас смогли увидеть болельщики Краснодара и Ростова-на-Дону, а в скором времени, по мере открытия стадионов к чемпионату мира, такую возможность получат любители футбола других городов», – сказал Слуцкий.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2015 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Zeff
    1451163789
    Когда будет худший, поймёшь сразу, тем более с таким вратарём.
    Ответить
    ologreds
    1694996521
    numo453147
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+