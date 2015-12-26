Ван Гаал согласился на смягчение дисциплины в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал пошел на смягчение дисциплины в команде по просьбе игроков. Голландский специалист провел встречу с лидерами «манкунианцев» Уэйном Руни, Майклом Кэрриком, Крисом Смоллингом и Хуаном Матой после нескольких неудачных поединков. Футболисты выразили тренеру поддержку, однако обратились с просьбой о смягчении слишком строгой дисциплины в команде.

Ван Гаал дал обещание обращать больше внимания на просьбы игроков. Например, тренировка «красных дьяволов» 25-го декабря состоялась утром, чтобы игроки получили возможность провести Рождество в кругу родных и близких. Ранее сбор команды за день до матча проходил днем. Старожилы команды за это пообещали главному тренеру выразить ему благодарность на поле в сегодняшней встрече 18-го тура АПЛ против «Сток Сити».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» не знает побед уже шесть матчей, а в трех последних поединках подопечные Ван Гаала и вовсе потерпели поражения.