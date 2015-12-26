Поли: «Навсегда останусь фанатом «Милана»

Полузащитник «Милана« Андреа Поли не скрывает, что является не просто игроком этой команды, а настоящим фанатом.

«Я всегда болел за «Милан». И я навсегда останусь фанатом красно-черных. В своем первом матче в составе команды я забил гол «Вероне«, и это было очень трогательно. Я никогда этого не забуду этого момента.

Отдельного хочется отметить матчи Лиги чемпионов на переполненном «Сан-Сиро». Это что-то невероятное», – заявил Поли.

Напомним, что 26-летний хавбек перешел в «Милан» в 2013 году из «Сампдории«.