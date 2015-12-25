Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Мутко намерен обсудить с руководителями «Спартака» и «Динамо» дальнейшую судьбу Широкова и Денисова

    Мутко намерен обсудить с руководителями «Спартака» и «Динамо» дальнейшую судьбу Широкова и Денисова

    Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко намерен провести встречи с руководителями «Спартака» и «Динамо» в ближайшее время. Темой для разговора станет обсуждение дальнейшей судьбы хавбеков сборной России Романа Широкова и Игоря Денисова, лишенных игровой практики в своих клубах накануне чемпионата Европы во Франции.

    Напомним, что Широков не принимал участия в четырех последних играх РФПЛ в составе красно-белых из-за ситуации с контрактом хавбека, который клуб отказывается продлевать. Денисов же был отстранен от тренировок с основным составом бело-голубых по причине конфликта с тренерским штабом и руководством клуба. В данный момент игрок проводит тренировки по индивидуальному графику.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2015 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии (25)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FanatSerj
    1451052869
    Да уж детский сад казюлька, за 30 каждому, а до сих пор, без дяди жить не могут, пора бы уже научиться отвечать за свои поступки, но лимит то ничего хорошему наших паспортистов не научит умному.
    Ответить
    sir_Alex
    1451054971
    Этот нарешает!
    Ответить
    Серёга-Динамовец
    1451056654
    А я его поддерживаю,переживает за сборную.не то что Толстых!и не важно какие у них контракты,главное что они оба нужны сборной на евро-16.
    Ответить
    Aztec58
    1451058558
    Какие претензии к Спартаку? Зарплату Широкову платят за просто так, а кто будет выходить на поле решает руководство клуба, но ни как не Мутки, ага.
    Ответить
    Любер
    1451058857
    А он что, в клубной доле обеих команд? Ему то чего там решать? Да и фамилия говорящая, от слова мутить. ШУЛЕР, одним словом.
    Ответить
    Каратель
    1451060264
    а что обсуждать?если они в клубах выёживаются и по полю ходят
    Ответить
    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1451063561
    Российский футбол -- это как зеркало нашей экономики. Путинская политика завела Россию в тупик , так и футболе никакого развития.
    Ответить
    Zeff
    1451069299
    Динамо не играет в ЕК и не будет. Следующий шаг расформирование команды и создание на новой основе. И причина есть, команда не играет.Не может или не хочет.
    Ответить
    Ver
    1451103931
    Договорится 10 клубам, купить по игроку сборной (любой, пусть хоть Германии) и рассадить по лавкам-так можно любую сборную уничтожить практически, а наши Динамы и СпаМы так с родной командой поступают...не нужны, так зачем подписывали...
    Ответить
    ologreds
    1694996529
    numo453030
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+