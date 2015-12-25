Мутко намерен обсудить с руководителями «Спартака» и «Динамо» дальнейшую судьбу Широкова и Денисова

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко намерен провести встречи с руководителями «Спартака» и «Динамо» в ближайшее время. Темой для разговора станет обсуждение дальнейшей судьбы хавбеков сборной России Романа Широкова и Игоря Денисова, лишенных игровой практики в своих клубах накануне чемпионата Европы во Франции.

Напомним, что Широков не принимал участия в четырех последних играх РФПЛ в составе красно-белых из-за ситуации с контрактом хавбека, который клуб отказывается продлевать. Денисов же был отстранен от тренировок с основным составом бело-голубых по причине конфликта с тренерским штабом и руководством клуба. В данный момент игрок проводит тренировки по индивидуальному графику.