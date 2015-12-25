Клопп: «Речи об аренде Джеррарда не идет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что возвращение полузащитника Стивена Джеррарда во время паузы в МЛС маловероятно.

«Действующие футболисты должны восполнить эту потерю. И это серьезная задача для всех нас. Они стараются, но они все еще молоды. Это не оправдание, я просто объясняю данную ситуацию. Мы все над этим трудимся.

Джеррард? Мы с ним много общаемся, но это больше личное общение. У него есть действующий контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», поэтому сейчас об его аренде речи нет», – рассказал Клопп.

Напомним, что Стивен Джеррард поддерживает форму, тренируясь с «Ливерпулем».