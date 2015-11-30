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    Джеррард вернулся в «Ливерпуль»

    Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард вернулся в Англию на время межсезонья в МЛС. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что Джеррард будет тренироваться с командой, но не сможет принимать участие в играх.

    «Джеррард – это настоящая легенда «Ливерпуля», но у него есть контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Поэтому я сказал ему, что он может прийти в любое время, тренироваться с нами и делать все, что посчитает нужным. Двери «Ливерпуля» для него всегда открыты», - признался Клопп.

    Источник: Mirror.co.uk

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    30.11.2015 16:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 2 декабря 2015, 14:14

      Стивен в одном лице -Ливерпуль!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +19

      kingvitek92 30 ноября 2015, 18:07

      Последние люди того поколения... Как обычно трудно смириться с тем что действительно великие люди уходят из спорта

      2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 30 ноября 2015, 17:52

      аренду на 3 месяца, полюбому на боксинг дей он бы полезен, пускай даже заменой выходить.

      2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 30 ноября 2015, 17:32

      А почему бы не арендовать его на месяц!?

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 ноября 2015, 17:25

      Клоппу за это уважение

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 30 ноября 2015, 16:47

      Стиви легендарный игрок!Настоящий боец и лидер!

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