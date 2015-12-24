Гинер: «Не я пригласил Гончаренко в ЦСКА, а сам Слуцкий»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, по чьей инициативе был приглашен в клуб помощник главного тренера Леонида Слуцкого Виктор Гончаренко.

«Гончаренко был приглашен самим Слуцким. Не мной, не Романом Бабаевым. Зашел ко мне Леонид Викторович и сказал: «Хочу взять в наш тренерский штаб Виктора Гончаренко». Все эти домыслы про запасной аэродром, про человека, который сидит и чего-то ждет, не имеют ничего общего с действительностью», – сказал Гинер.

Также президент армейцев прокомментировал совмещение Слуцким постов в клубе и сборной России.

«Позиция клуба проста: Леонид Викторович должен определиться, что он будет делать дальше. Мы на эту тему пока не общались, время у нас есть. Понятно, что это лучше сделать до окончания чемпионата России, максимум до начала чемпионата Европы, чтобы была ясность».