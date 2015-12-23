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    Черышев, возможно, вернется в «Вильярреал»

    Главный тренер «Вильярреала« Марселино Гарсия Тораль заявил, что он хотел бы видеть в своей команде российского полузащитника «Реала« Дениса Черышева.

    «Не знаю, удастся ли совершить трансфер Черышева. Я знаю, что Денис хочет покинуть «Реал», поэтому он мог бы перейти к нам. Насколько я знаю, Черышев хочет перейти именно в «Вильярреал», но решение остается за «Реалом», – сказал Тораль.

    В нынешнем сезоне 24-летний Черышев провел за «Реал» всего 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

    Напомним, что в прошлом сезоне россиянин выступал за «Вильярреал» на правах аренды.

    Источник: Football Espana

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    23.12.2015 22:01
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    Комментарии (4)
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    headdevil
    1450904451
    К этому все идет
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    bringing
    1450923023
    Давно пора играть
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    Berdchanin
    1450931970
    Так гол же не засчитали, так как тех поражение было
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    ologreds
    1694996537
    numo452886
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