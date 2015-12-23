Черышев, возможно, вернется в «Вильярреал»

Главный тренер «Вильярреала« Марселино Гарсия Тораль заявил, что он хотел бы видеть в своей команде российского полузащитника «Реала« Дениса Черышева.

«Не знаю, удастся ли совершить трансфер Черышева. Я знаю, что Денис хочет покинуть «Реал», поэтому он мог бы перейти к нам. Насколько я знаю, Черышев хочет перейти именно в «Вильярреал», но решение остается за «Реалом», – сказал Тораль.

В нынешнем сезоне 24-летний Черышев провел за «Реал» всего 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что в прошлом сезоне россиянин выступал за «Вильярреал» на правах аренды.