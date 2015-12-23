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    • Романцев: «Не удивлен, что у Широкова не получилось в «Спартаке»

    Романцев: «Не удивлен, что у Широкова не получилось в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением о ситуации с полузащитником москвичей Романом Широковым.

    «Не удивлен, что у Широкова в «Спартаке» не получилось то, чего от него ждали. Он человек с очень сложным характером. И то, что Широков играет хорошо в сборной, не дает Роману права плохо играть за «Спартак». Очень не прав Роман. В сборную ты попадаешь потому, что хорошо играешь в клубе. Но если ты лидер и капитан сборной, имеешь право играть плохо за клуб, ты уже не капитан и не игрок сборной. Это мое твердое мнение. Я это прошел сам. Был капитаном сборной. И приходил в клуб, где рвал и метал, чтобы доказать, что я действительно – игрок сборной. В этом плане я Романа не одобряю. В клубе он просто обязан быть лидером и вести за собой команду. А он в сборной играет, а здесь нет. Это что такое?», – сказал Романцев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.12.2015 01:13
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    Комментарии (9)
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    Александр1507
    1450845712
    Если ты считаеш себя игроком профи,то ты обязан делать свою работу добротно.Иначе ты просто игрочишка.Не хочеш играть за эту команду уйди,а не получай холявные деньги.Такие игроки не заслуживают уважения.
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    APchelov
    1450856975
    У тренера Романцева Рома был бы на первых ролях
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    splint1989
    1450986935
    А может просто проблема в спартаке... Если он и в краснодаре играл и в сборной капитан и тоже показывает себя, то значит дело не в нем, а том что он не может вписаться в схемы Спартака, или как сейчас модно говорить не понимает "философию")))) Чичарито ушел из МЮ и забил вроде 12 голов, но точно больше чем сам Мю за тот же период... За то он не входи в состав, не говоря уже о "философии"
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    ologreds
    1694996542
    numo452802
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