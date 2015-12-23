Романцев: «Не удивлен, что у Широкова не получилось в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением о ситуации с полузащитником москвичей Романом Широковым.

«Не удивлен, что у Широкова в «Спартаке» не получилось то, чего от него ждали. Он человек с очень сложным характером. И то, что Широков играет хорошо в сборной, не дает Роману права плохо играть за «Спартак». Очень не прав Роман. В сборную ты попадаешь потому, что хорошо играешь в клубе. Но если ты лидер и капитан сборной, имеешь право играть плохо за клуб, ты уже не капитан и не игрок сборной. Это мое твердое мнение. Я это прошел сам. Был капитаном сборной. И приходил в клуб, где рвал и метал, чтобы доказать, что я действительно – игрок сборной. В этом плане я Романа не одобряю. В клубе он просто обязан быть лидером и вести за собой команду. А он в сборной играет, а здесь нет. Это что такое?», – сказал Романцев.