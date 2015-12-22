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    • Семин: «В ситуации с Широковым и Денисовым правда за клубами»

    Семин: «В ситуации с Широковым и Денисовым правда за клубами»

    Бывший тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал ситуацию, когда два футболиста сборной России полузащитник «Динамо» Игорь Денисов и хавбек «Спартака» Роман Широков не имеют имеют в своих клубах игровой практики.

    «Абсолютно нормальная ситуация. Я считаю, что в этих историях правда за клубами. В каждой команде есть определенные правила поведения, под которые игроки должны подстраиваться. Футболисты не могут руководить клубами. Выход из сложившейся ситуации должны найти они сами. Если хотят выступать за сборную, то, возможно, стоит перейти в другие команды, где им будет предоставлена постоянная игровая практика», – сказал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2015 08:07
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    grand-igor
    1450770864
    ЭТИ ДВОЕ весь российски футбол скоро развалят-что не клуб так скандал
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    Aztec58
    1450775304
    Всё так!
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    Zeff
    1450784822
    Ты хотел сказать :"Правда за владельцами клубов", но не сказал.
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    апоголлл
    1450793920
    такой футбол нам не нужен....
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    ologreds
    1694996548
    numo452722
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