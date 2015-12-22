Семин: «В ситуации с Широковым и Денисовым правда за клубами»

Бывший тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал ситуацию, когда два футболиста сборной России полузащитник «Динамо» Игорь Денисов и хавбек «Спартака» Роман Широков не имеют имеют в своих клубах игровой практики.

«Абсолютно нормальная ситуация. Я считаю, что в этих историях правда за клубами. В каждой команде есть определенные правила поведения, под которые игроки должны подстраиваться. Футболисты не могут руководить клубами. Выход из сложившейся ситуации должны найти они сами. Если хотят выступать за сборную, то, возможно, стоит перейти в другие команды, где им будет предоставлена постоянная игровая практика», – сказал Семин.