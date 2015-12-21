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    Пранделли может возглавить «Зенит»

    Нынешний главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш летом покинет свой пост, о чем он заявил ранее. Руководство клуба продолжает искать варианты замены португальцу.

    Приоритетной целью для «Зенита» был Карло Анчелотти, который на днях подписал контракт с «Баварией». Еще одним кандидатом был Сергей Семак, но он до сих пор не имеет соответствующей тренерской лицензии, поэтому сможет войти лишь в тренерский штаб. Среди прочих претендентов выделяется бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли, чьи представители уже связались с руководством российского клуба и предложили услуги 58-летнего специалиста.

    Напомним, что Пранделли возглавил сборную Италии в 2010 году, после провала итальянцев на чемпионате мира в ЮАР. Под его руководством «Скуадра адзурра» дошла до финала Евро-2012. Пранделли был уволен с поста главного тренера сборной Италии, после того как команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. В июле того же года он возглавил турецкий «Галатасарай», но уже в ноябре был отправлен в отставку, после того как команда лишилась шансов на попадание в весеннюю часть еврокубков.

    Источник: Известия

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    21.12.2015 16:30
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    Комментарии (16)
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    Майор Дзагоев
    1450711264
    Опять приехал иностранец бабки с газа народного грести! Ну приедет, не суть
    Ответить
    Nurbek Taraz
    1450714721
    Не очень успешного тренера подписать это бред Руководство сошел с ума
    Ответить
    Любер
    1450716815
    Капелло № 2. Что ещё тут скажешь.
    Ответить
    headdevil
    1450717135
    Маура давайте!
    Ответить
    yanedo
    1450718097
    очередной неудачник
    Ответить
    sidul1
    1450725280
    Жезуша если пойдет
    Ответить
    Schmitt
    1450727083
    только не итальянца
    Ответить
    grafgray
    1450758417
    Приключения итальянцев в России 128-я серия...
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    neveldomha
    1450782338
    С точки зрения характера Пранделли, он вряд ли сможет сплотить коллектив. То, на чем он сломался в сборной Италии. Еще Спаллети пытался построить команду на принципе человечности, духовности, но в конечном итоге победили бабки. С другой стороны он не такой нытик как АВБ. Вообщем, будем посмотреть.
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    ologreds
    1694996551
    numo452666
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