Пранделли может возглавить «Зенит»

Нынешний главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш летом покинет свой пост, о чем он заявил ранее. Руководство клуба продолжает искать варианты замены португальцу.

Приоритетной целью для «Зенита» был Карло Анчелотти, который на днях подписал контракт с «Баварией». Еще одним кандидатом был Сергей Семак, но он до сих пор не имеет соответствующей тренерской лицензии, поэтому сможет войти лишь в тренерский штаб. Среди прочих претендентов выделяется бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли, чьи представители уже связались с руководством российского клуба и предложили услуги 58-летнего специалиста.

Напомним, что Пранделли возглавил сборную Италии в 2010 году, после провала итальянцев на чемпионате мира в ЮАР. Под его руководством «Скуадра адзурра» дошла до финала Евро-2012. Пранделли был уволен с поста главного тренера сборной Италии, после того как команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. В июле того же года он возглавил турецкий «Галатасарай», но уже в ноябре был отправлен в отставку, после того как команда лишилась шансов на попадание в весеннюю часть еврокубков.