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    Михайлович: «Хонда никогда не был выставлен на трансфер»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович считает, что полузащитник команды Кейсуке Хонда еще сможет проявить себя в ближайшее время, но для этого придется приложить все усилия.

    «Хонда? Он никогда не был выставлен на трансфер. Но ему нужно показывать хороший футбол, чтобы постоянно играть. Или придется долго ждать своей очереди, чтобы доказать все на поле. Если он будет и в дальнейшем играть так, как сегодня, то у него не будет никаких проблем», – заявил Михайлович.

    Напомним, что бывший хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда впервые отметился результативным действием в матчах Серии А в нынешнем сезоне. Японец, появившийся в стартовом составе «россонери», ассистировал защитнику Иньяцио Абате, сравнявшему счет в победной встрече 17-го тура против «Фрозиноне» (4:2).

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    21.12.2015 12:24
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