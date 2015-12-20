Хельмер: «С Анчелотти «Баварию» ждет новая эра»

Экс-капитан «Баварии» Томас Хельмер лестно отозвался об итальянском специалисте Карло Анчелотти, который возглавит красно-синих летом следующего года.

«Анчелотти выиграл достаточно много трофеев. На смену одному тренеру топ-уровня приходит другой. По моему мнению, «Бавария» поступила абсолютно верно.

Клубу удалось заполучить лучшего тренера из всех, кто претендовал на должность наставника после того, как Гвардиола покинет «Баварию». Их уровень сопоставим.

Может быть, Анчелотти является даже более успешным. Думаю, «Баварию» ожидают новые времена, которые могут получиться такими же успешными», – сказал Хельмер.