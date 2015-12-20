Билялетдинов: «Хиддинк может вытащить «Челси» на вершину таблицы АПЛ»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов, игравший под руководством Гуса Хиддинка в сборной России, поделился своим мнением о назначении голландского специалиста на пост главного тренера в лондонский «Челси».

«Классно, что Хиддинк стал главным тренером «Челси». У него будет совершенно другой подход к команде, к психологии футболистов. Возможно, что-то поправится. Например, Эден Азар начнет забивать. В общем, назначение голландца должно положительно сказаться на клубе. У Гуса хватает тренерских качеств, чтобы вытащить команду на вершину турнирной таблицы АПЛ.

Я за Хиддинка всегда рад, где бы он ни работал. Хочу, чтобы он вернулся и в Россию. От этого никто бы не отказался. И не важно, в какой команде появился бы Хиддинк. Он мог бы поработать даже в футбольной структуре страны. Это фигура, которая может серьезно решать и околофутбольные моменты. У него колоссальный опыт. А сейчас пускай потренирует «Челси», выиграет что-нибудь с командой. Потом посмотрим», – сказал Билялетдинов.