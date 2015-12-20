Матерацци: «Бенитес в «Интере» боялся своей собственной тени»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци поделился мнением о двух своих бывших наставниках: главном тренере мадридского «Реала» Рафаэле Бенитесе и Жозе Моуринью, недавно уволенному из «Челси».

«Бенитес боялся своей собственной тени. Он ревностно относился к любым воспоминаниям о Моуринью.

После того как мы выиграли финал Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» в 2010, я сказал Моу: «Ты засранец, ты оставляешь нас с Бенитесом. Я никогда тебе этого не прощу».

Моу остается лучшим в мире. Понятие «кризис третьего сезона» – это нонсенс», – заявил Матерацци.