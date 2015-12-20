Серия А. «Ювентус» одержал седьмую победу подряд

«Ювентус» обыграл «Карпи» на выезде в 17-м туре Серии А со счетом 3:2. На гол Марко Борьелло двумя точными ударами ответил Марио Манджукич, а «добил» хозяев Поль Погба в начале второго тайма. Скрасил положение «Карпи» Леонардо Бонуччи, забив в собственные ворота в компенсированное время.

Для «Ювентуса», который очень неудачно начал сезон, это уже седьмая победа подряд в Серии А.

Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

Карпи – Ювентус – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Борьелло, 15; 1:1 – Манджукич, 18; 1:2 – Манджукич, 41; 1:3 – Погба, 50; 2:3 – Бонуччи, 90 (в свои ворота).

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