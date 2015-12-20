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    Капелло: «Возможно, Зидан будет следующим тренером «Реала»

    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло прокомментировал работу Рафаэля Бенитеса на посту наставника «королевского клуба».

    «Нужно понимать, что случилось. Сложно говорить об этом, пока ты не знаешь, что случилось внутри команды и клуба. Предпочитаю не говорить на эту тему, но понятно, что сейчас у «Реала» сложности.

    Зидан? Все люди в Испании думают, что президент клуба поддерживает Бенитеса. Но это могло бы быть интересно для Зидана, который сейчас тренирует вторую команду. Работа со второй командой очень отличается. Возможно, он будет следующим тренером «Реала». Также я думаю, что Бенитес закончит этот сезон в команде», – сказал Капелло.

    Источник: Goal.com

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    20.12.2015 12:17
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