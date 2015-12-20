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    • Сарсания: «Кокорин хотел уехать в Лондон, но сейчас переговоры не ведутся»

    Сарсания: «Кокорин хотел уехать в Лондон, но сейчас переговоры не ведутся»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания оценил ситуацию с Романом Широковым, Игорем Денисовым и Александром Кокориным, которые в зимнее трансферное окно могут найти себе новые команды.

    –​ Без игровой практики в преддверии Евро-2016 рискуют остаться два лидера сборной –​ хорошо известные вам Игорь Денисов и Роман Широков. Им стоит пойти по стопам Кержакова?

    – Вряд ли 34-летний Широков заинтересует селекционеров европейских клубов. Скорее он найдет варианты трудоустройства в РФПЛ, тот же «Краснодар» заинтересован в аренде полузащитника «Спартака», у которого не складываются взаимоотношения со столичным клубом. Для Денисова уход в аренду за границу – хороший вариант. «Динамо» ведь готово отпустить его и даже выплачивать часть зарплаты.

    Готовы ли бело-голубые отпустить в «Арсенал» Александра Кокорина?

    – Насколько мне известно, сейчас переговоры по этому вопросу не ведутся. Летом англичане сделали соответствующее предложение по аренде нападающего «Динамо» с возможным последующим выкупом, сам Кокорин хотел уехать в Лондон. Сейчас у наставника «канониров» Арсена Венгера нет однозначного мнения, нужен ли ему российский нападающий.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.12.2015 08:54
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    Комментарии (2)
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    Диктор
    1450604413
    Лишь бы только это дерево в Спартаке не оказалось-пусть бомжи себе это чудо природы забирают.На пару к другому своему форварду.
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