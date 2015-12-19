Раньери: «Нам нужны еще два очка»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от матча 17-го утра АПЛ против «Эвертона» (3:2).

«Матч был трудным, и мы это знали заранее. У соперника много техничных игроков, которые обеспечивают быстрое перемещение мяча, но мы превосходно сыграли в защите. В моем распоряжении отличный состав: они дружат между собой и усердно работают друг для друга. Они играют компактно, сконцентрированы на выполнении тактических замыслов и имеют все нужные качества. Они хотят проверить себя. Приятно, что к рождеству у нас 38 очков. Нам нужны еще два балла, но я сказал футболистам, чтобы они не думали об этом, а просто двигались вперед», – говорит Раньери.