«Ювентус» и «Интер» хотят приобрести Крооса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера».

Сообщается, Кроос входит в число игроков, которые испытывают проблемы в «Реале» с того момента, как команду возглавил Рафаэль Бенитес. Немецкий футболист был бы не против сменить место работы, и итальянские клубы уже связались с ним, чтобы продемонстрировать свой интерес.

В нынешнем сезоне Примеры Кроос провел 13 матчей и отметился в них четырьмя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.