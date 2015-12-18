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    «Ювентус» и «Интер» хотят приобрести Крооса

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера».

    Сообщается, Кроос входит в число игроков, которые испытывают проблемы в «Реале» с того момента, как команду возглавил Рафаэль Бенитес. Немецкий футболист был бы не против сменить место работы, и итальянские клубы уже связались с ним, чтобы продемонстрировать свой интерес.

    В нынешнем сезоне Примеры Кроос провел 13 матчей и отметился в них четырьмя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    18.12.2015 23:21
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    Комментарии (2)
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    саша кул
    1450472984
    юве надо брать срочно, центр будет сильнейший в мире
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    ologreds
    1694996570
    numo452352
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