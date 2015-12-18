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    Эль-Шаарави может покинуть «Монако»

    Итальянский нападающий «Монако« Стефан Эль-Шаарави может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

    Причиной этому является недовольство главного тренера команды Леонарду Жардима формой Эль-Шаарави. Наставник заявил, что форвард не способен на уровне отыграть три матча подряд.

    В данный момент Эль-Шаарави выступает за «Монако» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Милану«. Впрочем, «Милан» в данный момент не заинтересован в возвращении игрока. Таким образом, форвард может быть отдан в еще одну аренду.

    В этом сезоне Эль-Шаарави провел за «Монако» 23 игры и забил 3 гола.

    Источник: Football Italia

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    18.12.2015 17:33
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    Комментарии (5)
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    Pablo Aimar
    1450449364
    в Зенит
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1450457374
    зря пашел в манако
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    Жентус
    1450457562
    Хотелось бы его в России увидеть, но в клубе,где хорошие тренера. Я имею ввиду от тренера по физ подготовки и до главного. Явно из тех талантливых футболистов, которые могут очень ярко блистать, но не следит он за собой. В ЦСКА или Локомотиве бы наверняка не затерялся.
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    ologreds
    1694996571
    numo452320
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