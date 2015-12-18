Эль-Шаарави может покинуть «Монако»

Итальянский нападающий «Монако« Стефан Эль-Шаарави может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Причиной этому является недовольство главного тренера команды Леонарду Жардима формой Эль-Шаарави. Наставник заявил, что форвард не способен на уровне отыграть три матча подряд.

В данный момент Эль-Шаарави выступает за «Монако» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Милану«. Впрочем, «Милан» в данный момент не заинтересован в возвращении игрока. Таким образом, форвард может быть отдан в еще одну аренду.

В этом сезоне Эль-Шаарави провел за «Монако» 23 игры и забил 3 гола.