Петреску хочет видеть Думбия в китайском «Цзянсу»

Китайский клуб «Цзянсу», который тренирует Дан Петреску, заинтересован в подписании нападающего «Ромы» Сейду Думбия, который провел последнюю часть года в составе ЦСКА на правах аренды.

«Думбия – нападающий такого уровня, которого хотели бы видеть в своих командах многие тренеры. Дан явно не исключение. Интерес к нему есть. Петреску хорошо знает возможности Думбия и не прочь с ним поработать.

Вопрос заключается в другом. Буквально сегодня у «Цзянсу» поменялся инвестор. И пока мы не знаем, какой будет трансферная политика, сколько денег будет выделено на трансферы. Повторюсь, Петреску был бы счастлив видеть в команде футболиста, выступавшего за ЦСКА. Однако пока говорить о конкретных переговорах между «Цзянсу» и «Ромой» нельзя», – рассказал представитель румынского специалиста Николай Прнау.

Стоит отметить, что в ЦСКА готовы продлить аренду Думбия, но в «Роме» нацелены только на продажу. В текущем сезоне 28-летний Думбия сыграл за ЦСКА в 21 матче, в которых отличился 11 раз.