Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Петреску хочет видеть Думбия в китайском «Цзянсу»

    Китайский клуб «Цзянсу», который тренирует Дан Петреску, заинтересован в подписании нападающего «Ромы» Сейду Думбия, который провел последнюю часть года в составе ЦСКА на правах аренды.

    «Думбия – нападающий такого уровня, которого хотели бы видеть в своих командах многие тренеры. Дан явно не исключение. Интерес к нему есть. Петреску хорошо знает возможности Думбия и не прочь с ним поработать.

    Вопрос заключается в другом. Буквально сегодня у «Цзянсу» поменялся инвестор. И пока мы не знаем, какой будет трансферная политика, сколько денег будет выделено на трансферы. Повторюсь, Петреску был бы счастлив видеть в команде футболиста, выступавшего за ЦСКА. Однако пока говорить о конкретных переговорах между «Цзянсу» и «Ромой» нельзя», – рассказал представитель румынского специалиста Николай Прнау.

    Стоит отметить, что в ЦСКА готовы продлить аренду Думбия, но в «Роме» нацелены только на продажу. В текущем сезоне 28-летний Думбия сыграл за ЦСКА в 21 матче, в которых отличился 11 раз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2015 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996575
    numo452274
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+