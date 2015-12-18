Перес: «Нужно дать Бенитесу время»

Президент «Реала« Флорентино Перес выразил доверие нынешнему главному тренеру команду Рафаэлю Бенитесу, опровергнув информацию, по которой испанского специалиста может сменить Зинедин Зидан, работающий с молодежным составом.

«Информация о том, что в команде есть проблемы между Бенитесом и игроками – не соответствует действительности. Я разговаривал со всеми сторонами. Я могу точно сказать, что Бенитес – это не проблема для «Реала», а ее решение.

Зидан не сменит Бенитеса на посту главного тренера. Он тренер нашей команды, и мы выбрали его потому что считает этот вариант идеальным. Нужно дать Бенитесу время», – заявил Перес.

Напомним, что ранее появилась информация, что Зинедин Зидан готов сменить Бенитеса у руля главной команды.