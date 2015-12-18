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    Перес: «Нужно дать Бенитесу время»

    Президент «Реала« Флорентино Перес выразил доверие нынешнему главному тренеру команду Рафаэлю Бенитесу, опровергнув информацию, по которой испанского специалиста может сменить Зинедин Зидан, работающий с молодежным составом.

    «Информация о том, что в команде есть проблемы между Бенитесом и игроками – не соответствует действительности. Я разговаривал со всеми сторонами. Я могу точно сказать, что Бенитес – это не проблема для «Реала», а ее решение.

    Зидан не сменит Бенитеса на посту главного тренера. Он тренер нашей команды, и мы выбрали его потому что считает этот вариант идеальным. Нужно дать Бенитесу время», – заявил Перес.

    Напомним, что ранее появилась информация, что Зинедин Зидан готов сменить Бенитеса у руля главной команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2015 06:27
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    Комментарии (3)
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    mauxa
    1450431547
    Время нужно было дать Анчи, а не Бенитесу, а этого нужно гнать как можно скорее, пока не стало поздно.
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    BARCLAYS_APL
    1450610125
    Пенка в зад ему надо дать чем быстрее тем лучше
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    ologreds
    1694996575
    numo452264
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