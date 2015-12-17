Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Билялетдинов: «Представители «Мордовии» со мной не связывались»

    Билялетдинов: «Представители «Мордовии» со мной не связывались»

    Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов не стал давать комментарий по поводу своего возможного назначения на пост главного тренера «Мордовии», отметив, что не имел никаких контактов с представителями саранского клуба.

    «Уже от двоих людей сегодня слышал, будто мной интересуется «Мордовия», вот только не знаю, откуда пошли эти разговоры. Мне ничего не известно об интересе саранского клуба, и его представители на меня не выходили, потому не могу сейчас комментировать эту информацию», – заявил Билялетдинов.

    Накануне в СМИ появилась информация, что руководство «Мордовии» рассматривает кандидатуру Билялетдинова в качестве замены нынешнему главному тренеру Андрею Гордееву. После 18-ти туров чемпионата России клуб из Саранска располагается на последней строчке в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2015 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1450381604
    Надеюсь, не позовут.
    Ответить
    ologreds
    1694996577
    numo452235
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+