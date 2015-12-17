Билялетдинов: «Представители «Мордовии» со мной не связывались»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов не стал давать комментарий по поводу своего возможного назначения на пост главного тренера «Мордовии», отметив, что не имел никаких контактов с представителями саранского клуба.

«Уже от двоих людей сегодня слышал, будто мной интересуется «Мордовия», вот только не знаю, откуда пошли эти разговоры. Мне ничего не известно об интересе саранского клуба, и его представители на меня не выходили, потому не могу сейчас комментировать эту информацию», – заявил Билялетдинов.

Накануне в СМИ появилась информация, что руководство «Мордовии» рассматривает кандидатуру Билялетдинова в качестве замены нынешнему главному тренеру Андрею Гордееву. После 18-ти туров чемпионата России клуб из Саранска располагается на последней строчке в турнирной таблице.