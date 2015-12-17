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    • Летом Плетикоса отклонил предложение «Челси», но готов поиграть еще пару сезонов

    Летом Плетикоса отклонил предложение «Челси», но готов поиграть еще пару сезонов

    Бывший голкипер «Ростова» Стипе Плетикоса рассказал, что не собирается заканчивать карьеру и с удовольствием бы принял предложение от «Депортиво», которое находится в поиске оптыного голкипера.

    «Был бы очень рад если «Депортиво“ предложит контракт. Я не готов заканчивать карьеру. Чувствую себя хорошо, так что такое предложение меня бы заинтересовало. Это правда, что прошлым летом я отклонил несколько предложений из России, меня также звали в «Челси» третьим вратарем и в «Лос-Анджелес“, но я не согласился. Тогда я не был готов к таким переменам, так как жена только родила. Но сейчас я готов к новым вызовам. Я считаю, что смогу набрать прежнюю форму и провести на высоком уровне еще пару сезонов», цитирует Плетикосу издание 24sata.hr.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2015 10:55
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    Комментарии (3)
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    skipushkach
    1450344704
    Отличный вратарь,в средняке(крепком средняке) любого топ чемпионата легко будет номер 1
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    ologreds
    1694996579
    numo452195
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