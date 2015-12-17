Летом Плетикоса отклонил предложение «Челси», но готов поиграть еще пару сезонов

Бывший голкипер «Ростова» Стипе Плетикоса рассказал, что не собирается заканчивать карьеру и с удовольствием бы принял предложение от «Депортиво», которое находится в поиске оптыного голкипера.

«Был бы очень рад если «Депортиво“ предложит контракт. Я не готов заканчивать карьеру. Чувствую себя хорошо, так что такое предложение меня бы заинтересовало. Это правда, что прошлым летом я отклонил несколько предложений из России, меня также звали в «Челси» третьим вратарем и в «Лос-Анджелес“, но я не согласился. Тогда я не был готов к таким переменам, так как жена только родила. Но сейчас я готов к новым вызовам. Я считаю, что смогу набрать прежнюю форму и провести на высоком уровне еще пару сезонов», цитирует Плетикосу издание 24sata.hr.