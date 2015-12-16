Таунсенд сменит «Тоттенхэм» на «Сандерленд»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эндрос Таунсенд может перейти в «Саутгемптон«. Причиной для такого шага является недовольство 24-летнего игрока тем, что он не получает игровое время в составе «шпор». Основная цель для него – получение игровой практики перед Евро-2016.

Известно, что руководство «Саутгемптона» рассматривает такой вариант перехода. В ближайшее зимнее трансферное окно они готовы сделать предложение «Тоттенхэму».

Напомним, что в текущем сезоне Таунсенд сыграл в составе своего нынешнего клуба в семи матчах, в которых он отдал одну результативную передачу.