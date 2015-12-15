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    • Агент Боатенга: «Для перехода в «Милан» осталось уладить некоторые нюансы»

    Агент Боатенга: «Для перехода в «Милан» осталось уладить некоторые нюансы»

    Агент бывшего полузащитника «Шальке» Кевина-Принса Боатенга Федерико Пасторелло рассказал о том, что скоро его клиент может стать игроком «Милана».

    «До достижения договоренности осталось уладить некоторые нюансы. Самым тяжелым был вопрос о разрыве контракта с «Шальке», и его удалось решить. У Боатенга оставался год по этому договору, однако мы нашли выход», – приводит слова Пасторелло Italian Football Daily.

    По словам агента, большую роль в возможном переходе футболиста в «Милан» сыграл Синиша Михайлович.

    «Два месяца назад «Милан» позволил Боатенгу тренироваться и набирать форму. Сам игрок тоже думает о клубе, и у него даже есть татуировка с эмблемой «Милана». Михайлович никогда не запрещал ему тренироваться с командой, и если сделка состоится, то за это нужно будет благодарить тренера».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2015 22:27
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