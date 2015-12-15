Летом «Реал» пытался пригласить Гарсию на пост главного тренера

Руководство «Реала» рассматривало наставника «Ромы» Руди Гарсию в качестве основного претендента на пост главного тренера «галактикос» минувшим летом. К кандидатуре Рафаэля Бенитеса мадридцы обратились уже после того, как получили отрицательный ответ от 51-летнего французского специалиста.

Кроме того, Гарсия входил в сферу интересов нескольких клубов английской Премьер-Лиги, но тем не менее, он решил остаться в римском клубе.

Напомним, что «Реал» и «Рома» поведут борьбу за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в очном двухматчевом противостоянии.