«Лацио» уволит Пиоли с поста главного тренера в случае вылета из Кубка Италии

Наставник «Лацио» Стефано Пиоли лишится своего поста в случае вылета из Кубка Италии. Встреча 16-го тура Серии А против «Сампдории» (1:1) стала седьмым матчем подряд в чемпионате, в котором «орлы» не смоги добиться победы. Это заставило руководство римского клуба обсудить на собрании дальнейшие перспективы Пиоли в клубе. Если «Лацио» потерпит поражение от «Удинезе» в Кубке, то специалист будет освобожден от своих обязанностей.

После 16-ти туров «бьянкоселести» занимают 12 позицию в турнирной таблице, набрав 20 очков. Отставание от лидера «Интера» составляет 16 пунктов.