Брума: «В теории «Атлетико» сильнее, но и у ПСВ есть шансы»

Защитник ПСВ Джеффри Брума отнес «Атлетико» к топ-клубам. Напомним, что по жребию именно с этим мадридским клубом предстоит встретиться его команде в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико» – топ-клуб с великолепными игроками. В теории «Атлетико» сильнее, но и у нас есть шансы. Жеребьевка могла сложиться и хуже для нас. Всегда нужно искать что-то положительное.

Если нас не будут рассматривают как фаворитов, то это даже может стать нашим преимуществом. Однако Диего Симеоне умный тренер и сомневаюсь, что нас будут недооценивать. В этой команде все бьются друг за друга и исправляют ошибки друг друга», признался Брума.