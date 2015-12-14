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    Данни: «Соперник нам попался хороший»

    Капитан «Зенита» португалец Данни считает, что его команде повезло в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Зениту» предстоит встретиться на этой стадии с «Бенфикой».

    «Считаю, соперник нам попался хороший. Мы знаем «Бенфику», уже дважды с ней играли, и конечно мы хотим продолжить успешное выступление в Лиге чемпионов.

    Первый матч на выезде дает нам отличную возможность для того, чтобы создать хороший задел, и уже затем, на «Петровском», вместе с нашими болельщиками сделать шаг в историю выступлений «Зенита» в Лиге чемпионов!» – заявил Данни.

    Первый матч против «Бенфики» «Зенит» проведет 16 февраля в Лиссабоне. Ответная встреча пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.12.2015 16:44
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