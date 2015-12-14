Данни: «Соперник нам попался хороший»

Капитан «Зенита» португалец Данни считает, что его команде повезло в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Зениту» предстоит встретиться на этой стадии с «Бенфикой».

«Считаю, соперник нам попался хороший. Мы знаем «Бенфику», уже дважды с ней играли, и конечно мы хотим продолжить успешное выступление в Лиге чемпионов.

Первый матч на выезде дает нам отличную возможность для того, чтобы создать хороший задел, и уже затем, на «Петровском», вместе с нашими болельщиками сделать шаг в историю выступлений «Зенита» в Лиге чемпионов!» – заявил Данни.

Первый матч против «Бенфики» «Зенит» проведет 16 февраля в Лиссабоне. Ответная встреча пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.