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    • Суркис: «Говорил болельщикам, что Ярмоленко останется. Я же не балаболка»

    Суркис: «Говорил болельщикам, что Ярмоленко останется. Я же не балаболка»

    Президент киевского «Динамо« Игорь Суркис рассказал, что отказался продавать Андрея Ярмоленко в последний день летнего трансферного окна в дортмундскую «Боруссию«.

    «Кто мне только не звонил по Ярмоленко... Через три часа закрывается трансферное окно, а мне поступает предложение от дортмундской «Боруссии».

    Как я мог его продать в последний день, когда говорил болельщикам, что он останется? Я же не балаболка какая-то. Да, «Боруссия» хорошая команда, вопросов нет, но где она была раньше?

    Возможно, они думали, что мне нужны только деньги, поэтому в последний день трансферного окна мои нервы не выдержат. Такие приемы со мной не работают!» – сказал Суркис.

    Напомним, что недавно агент футболиста рассказал, что его клиентом интересовались «Барселона», «Боруссия» и «Эвертон».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 14:45
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