Суркис: «Говорил болельщикам, что Ярмоленко останется. Я же не балаболка»

Президент киевского «Динамо« Игорь Суркис рассказал, что отказался продавать Андрея Ярмоленко в последний день летнего трансферного окна в дортмундскую «Боруссию«.

«Кто мне только не звонил по Ярмоленко... Через три часа закрывается трансферное окно, а мне поступает предложение от дортмундской «Боруссии».

Как я мог его продать в последний день, когда говорил болельщикам, что он останется? Я же не балаболка какая-то. Да, «Боруссия» хорошая команда, вопросов нет, но где она была раньше?

Возможно, они думали, что мне нужны только деньги, поэтому в последний день трансферного окна мои нервы не выдержат. Такие приемы со мной не работают!» – сказал Суркис.

Напомним, что недавно агент футболиста рассказал, что его клиентом интересовались «Барселона», «Боруссия» и «Эвертон».