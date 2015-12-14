Дзюба: «Ненормально, когда капитана сборной просто по беспределу убирают из клуба»

Экс-нападающий «Спартака», а ныне игрок «Зенита» Артем Дзюба поделился своим видением ситуации с хавбеком красно-белых Романом Широковым.

«Считаю, что в «Спартаке» такая ситуация уже не в первый раз. И она ненормальна – капитана сборной просто по беспределу убирают. Впереди чемпионат Европы, человек показывает свой уровень во всех матчах за сборную, забивает победный мяч в товарищеском матче с Португалией. И его просто берут и по каким-то контрактным причинам задвигают. Глупость какая-то!

Чем все это закончится? Трудно сказать. В любом случае хотелось бы, чтобы Роман выходил на поле и продолжал играть ту же важнейшую роль в сборной России, которая у него есть сейчас», – сказал Дзюба.

Напомним, что Широков не принимал участия в последних играх «Спартака», появившись в последний раз на поле в поединке 14-го тура против «Урала» (0:1). Это связано с тем, что руководство красно-белых не желает продлевать с хавбеком контракт, в котором имеется пункт об автоматическом его продлении, если Широков проведет в текущем сезоне 15 и более игр в составе клуба.