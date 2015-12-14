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  • Дзюба: «Ненормально, когда капитана сборной просто по беспределу убирают из клуба»

Дзюба: «Ненормально, когда капитана сборной просто по беспределу убирают из клуба»

14 декабря 2015, 02:47
10

Экс-нападающий «Спартака», а ныне игрок «Зенита» Артем Дзюба поделился своим видением ситуации с хавбеком красно-белых Романом Широковым.

«Считаю, что в «Спартаке» такая ситуация уже не в первый раз. И она ненормальна – капитана сборной просто по беспределу убирают. Впереди чемпионат Европы, человек показывает свой уровень во всех матчах за сборную, забивает победный мяч в товарищеском матче с Португалией. И его просто берут и по каким-то контрактным причинам задвигают. Глупость какая-то!

Чем все это закончится? Трудно сказать. В любом случае хотелось бы, чтобы Роман выходил на поле и продолжал играть ту же важнейшую роль в сборной России, которая у него есть сейчас», – сказал Дзюба.

Напомним, что Широков не принимал участия в последних играх «Спартака», появившись в последний раз на поле в поединке 14-го тура против «Урала» (0:1). Это связано с тем, что руководство красно-белых не желает продлевать с хавбеком контракт, в котором имеется пункт об автоматическом его продлении, если Широков проведет в текущем сезоне 15 и более игр в составе клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Россия Португалия Дзюба Артем Широков Роман
Комментарии (10)
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Каратель помойников
1450060157
что то в последнее время Дзюба рас.изделся,за сборную Широков играет,а за клуб невнятно порой выглядит,вот и спрашивется зачем продлевать контракт с таким игроком,когда хочет играет,когда хочет просто по полю ходит
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aurora5858
1450071186
Кто заткнет дзюбу?
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satybaldyev_sergey
1450071503
Ну и почему действительно умного игрока с российским паспортом не возьмет тот же самый зенит??? Поражаюсь
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Диктор
1450072907
Хорошо сказал-человек показывает свой уровень,во всех матчах ,за сборную-а что за команду ничего не показывает,деревянный почему то молчит? Так возьмите к себе-исправьте ситуацию.
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mgordeev
1450084923
Ну не проигрывает же клуб. Значит нормально все.
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Snerg
1450112598
возникает один вопрос) если широков такой весь красивый) чтож его турнули из зенита? дзюба как был без мозгов так и остался! но можно сделать по другому ,пусть широков остается в спартаке но зарплату будет платить дзюба!
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Beim
1450133358
а чего широков сам не стал отказываться от пункта в контракте, потому что зарплата важнее сборной? подписал бы поправку в контракте, а вот потом бы своей игрой уже доказывал, что нужен спартаку. а так спартаку такой плеймейкер не нужен который за половину сезона всего в 2ух матчах отмечается результативными действиями
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hellkid
1450250800
Дзюба, ротишко уже прикрыл бы. Широков не нужен Спартаку, вот и не играет. То что условия контракта вынуждают так с ним поступать - так не надо было тогда подписывать его. Широков сам виноват. Не показал той игры, за которую можно было бы ему дать сыграть еще матч и позволить получить право продлевать контракт со Спартаком. Пешком ходить в Спартаке не позволят, там пахать надо. К тому же и игрок то не ангел, карма ему все возвращает.
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