«Валенсия» хотела видеть Гиггза на посту главного тренера

Главным кандидатом на пост наставника «Валенсии» являлся Райан Гиггз, а не возглавивший ее Гари Невилл. Валлиец был первым, к кому обратилось руководство «летучих мышей» с предложением стать главным тренером команды, однако Гиггз отказался.

Невилл шел в списке под вторым номером и только после отказа одного из помощников главного тренера «Манчестер Юнайтед», «оранжевые» перевели переговоры с ним в активное русло.

На данный момент «Валенсия» находится на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 21 очко после 15-ти туров.