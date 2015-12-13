«Наполи» – «Рома». Онлайн-трансляция

«Рома» в последних трех матчах Серии А никак не могла добиться побед над оппонентами, а «Наполи» в прошлом туре неожиданно оступился во встрече с «Болоньей», однако все это не отменяет притязаний римской и неаполитанской команд на итальянский трон.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Рома». Начало в 20:00, не пропустите!