Инсинье: «Хочу проделать в «Наполи» путь Тотти в «Роме»

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье лестно высказался о нападающем «Ромы» Франческо Тотти.»Тотти – это пример для всех итальянских футболистов. Он всегда боролся за цвета родного клуба, и я тоже мечтаю об этом. Хочу проделать в «Наполи» тот же путь, что проделал в «Роме» Тотти.Что касается чемпионской гонки, то она сейчас в самом разгаре, и «Ювентус» близок к тому, чтобы вернуться в лидирующую группу. «Наполи» тоже в гонке, поэтому ближайший матч с «Ромой» будет встречей с прямым конкурентом», – сказал Инсинье.