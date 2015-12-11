«Ювентус» готовит для «Монако» 30-миллионное предложение по Силве

К хавбеку «Монако» Бернарду Силве активный интерес проявляет «Ювентус». Туринцы уже в ближайшее трансферное окно готовы расстаться с 30-ю миллионами евро ради покупки португальца. Однако, даже такая внушительная сумма не является гарантией, что «монегаски» захотят расстаться с полузащитником. Ранее красно-белые не стал продавать Силву в один из клубов Англии, хотя за игрока предлагалась сумма в размере 35-ти миллионов евро.

Силва перешел в «Монако» из «Бенфики» в этом году. Сумма сделки составила 15,7 миллиона евро.