Кузьмин получил ушиб головы, избежав сотрясения

Подозрения на сотрясение мозга у защитника «Рубина» Олега Кузьмина, получившего повреждение во встрече Лиги Европы, не подтвердились. Игрок отделался ушибом головы.

«С Олегом все в порядке, сотрясения мозга нет, просто сильный ушиб», – сказал руководитель пресс-службы казанского клуба Михаил Степанов.

Напомним, вчера «Рубин» не смог добиться победы над «Бордо» (2:2) в последнем туре группового этапа Лиги Европы и завершил выступления в турнире.

В текущем сезоне Кузьмин принял участие в 22-х встречах за казанский клуб, отметился тремя голами и четыре раза ассистировал партнерам.