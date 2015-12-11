Бышовец: «Хорошим соперником для «Зенита» будет «Бенфика»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал свое мнение о перспективах «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» на стадии плей-офф в еврокубках. Напомним, что сине-бело-голубые уверенно вышли в 1/8 Лиги чемпионов, а железнодорожники и «горожане» также без особых проблем пробились в весеннюю часть Лиги Европы.

«Я не сомневался в победе «Краснодара». Команда не изменила фундаментальным методам подготовки, в результате чего к концу первой части чемпионата сохранила хорошую динамику в плане достижения результата. Команда Кононова не форсировала подготовку именно к европейским кубкам. Это отличает «Краснодар» от других команд и их перспектив, которые сегодня можно предвидеть.

У «Краснодара» есть концепция, подбор равноценных игроков. Важно, что атмосфера в команде органически вписывается в главный постулат – в конкуренцию среди игроков. Соперничество футболистов, конкуренция за место в составе – все это позволяет иметь в распоряжении хорошую обойму игроков, которые находятся в прекрасном состоянии. По ходу матчей мы видим, как этот резерв работает. У «Краснодара» хорошие перспективы в Лиге Европы. Конечно, многое будет зависеть от соперников.

Что касается «Локомотива», то на каком-то этапе команда подверглась спаду. Об усталости и сами игроки говорят. Железнодорожники оказались в ситуации, которая сказалась на физическом и функциональном состоянии игроков. Игра на два фронта не проходит бесследно. Это вопрос к заложенному фундаменту. У «Локомотива» сбалансированный состав. Скидки на травмы – результат форсированной подготовки. В какой-то момент не удалось распределить нагрузку между игроками. Главное, что в команде хорошая атмосфера и доверие со стороны руководства. К тому же в «Локомотиве» есть лидеры в каждой линии, начиная с вратаря и заканчивая нападением. У команды Черевченко хорошие перспективы в Лиге Европы.

Дзюба считает ПСВ удобным соперником? На голландцах споткнулся ЦСКА. Думаю, что «Бенфика» хороший соперник для «Зенита». Португальская команда разбалансирована после ухода главного тренера, о чем свидетельствуют большие проблемы в качестве игры и результаты в чемпионате. Это соперник, который будет уступать «Зениту» по уровню.

«Зениту» вполне реально пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов. Питерцам можно даже подумать о полуфинале. Это выполнимые цели. Многое также будет зависеть от форс-мажорных обстоятельств. Например, это касается смены тренера в «Зените», – сказал Бышовец.