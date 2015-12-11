«Зенит» опроверг факт переговоров с Анчелотти

«Зенит» дал опровержение информации о факте переговоров с Карло Анчелотти. Сегодня ряд СМИ России распространили информацию, что клуб из Санкт-Петербурга обсудил с итальянским наставником условия контракта. Отметим, что нынешний главный тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш уже принял решение не продлевать контракт с «Зенитом» и покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Анчелотти, тренировавший «Ювентус», «Милан», «ПСЖ» и «Реал», несколько дней назад заявил, что не против возобновить тренерскую деятельность в следующем сезоне, и попробовать свои силы в команде, располагающей ресурсами и потенциалом для победы в Лиге чемпионов.