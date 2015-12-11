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    «Зенит» опроверг факт переговоров с Анчелотти

    «Зенит» дал опровержение информации о факте переговоров с Карло Анчелотти. Сегодня ряд СМИ России распространили информацию, что клуб из Санкт-Петербурга обсудил с итальянским наставником условия контракта. Отметим, что нынешний главный тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш уже принял решение не продлевать контракт с «Зенитом» и покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

    Анчелотти, тренировавший «Ювентус», «Милан», «ПСЖ» и «Реал», несколько дней назад заявил, что не против возобновить тренерскую деятельность в следующем сезоне, и попробовать свои силы в команде, располагающей ресурсами и потенциалом для победы в Лиге чемпионов.

    Источник: ТАСС

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    11.12.2015 15:25
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    isa361
    1449840326
    ЖАЛЬ... это было бы МОЩНО!
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    z89
    1449842052
    Зенит не потянет
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    ФК Зенит всея Руси
    1449845634
    Давно было понятно, что это очередная утка.
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    BARCLAYS_APL
    1449957419
    Не позорьте ТОП МИРОВОГО ТРЕНЕРА
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    ologreds
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    numo451606
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