Пильгуй: «Краснодару» пока не хватает потенциала для победы в Лиге Европы»

Экс-голкипер «Кубани» Владимир Пильгуй поделился мнением о выступлении «Краснодара» в первой части чемпионата России, а также на групповой стадии Лиги Европы, отметив нехватку потенциала у «быков».

«О выступлении «Краснодара» в первой части сезона у меня сложилось двоякое впечатление. Я ожидал от команды большего на старте чемпионата. В прошлом сезоне краснодарцы показывали очень качественную игру и в итоге добились впечатляющего результата. Конечно, это естественно, когда какой-то спад всегда есть после успехов. Но второй этап сезона до зимнего отрезка команда провела уже более уверенно. Хотя, может быть, еще не вышла на прошлогодний уровень.

«Краснодар» провел последние пять-семь матчей на очень серьeзном уровне. В международных играх краснодарцы тоже подтверждают, что команда стабильная и крепкая. Можно сказать, что во многом благодаря накопленному опыту в прошлом году «Краснодар» сумел выбраться из непростой ситуации по ходу этого сезона. Но это произошло не только благодаря опыту. Думаю, руководство клуба ведет правильную политику. Оно не шарахается из одного конца в другой. Сделал хозяин «Краснодара» ставку на одного человека – продолжает поддерживать тренера, верить в него. Кроме того, Галицкий разбирается в футболе, понимает, что определенный спад был связан с травмами игроков и что он был естественным. Команда не может все время играть на высоком уровне. Заслуга Галицкого в том, что он очень мудро ведет политику. «Краснодар» благодаря ему добивается таких успехов. В «Динамо» Смолов как следует не заиграл, в «Анжи» ничего не показал, а в «Краснодар» пришел и раскрылся. Опять-таки политика клуба. То же самое можно сказать о Мамаеве.

Если говорить победе над «Боруссией», то здесь сработал фактор везения: наша команда забила очень быстро и практически весь матч отбивалась. Что касается выступления команды в Лиге Европы в целом, то вряд ли сейчас уместно говорить о больших успехах. Наверное, будет стоять задача пройти как можно дальше по сетке в этом турнире. Конечно, любая команда способна выйти в финал и добиться победы в решающем матче. Но у «Краснодара» пока не хватает потенциала», – сказал Пильгуй.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ «Краснодар» располагается на пятом месте в таблице после 18-ти туров, имея в своем активе 30 очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет семь пунктов. Напомним также, что «Краснодар» пробился в плей-офф Лиги Европы, завершив групповой этап турнира на первом месте.